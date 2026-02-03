Starker Wind überrascht Autofahrer: Fahrzeug landet auf dem Dach

Heftige Windböen und winterliche Straßenverhältnisse haben am Dienstag in Hohenhorn (Kreis Herzogtum Lauenburg) zu einem schweren Verkehrsunfall geführt.

Ein Auto kam am späten Vormittag auf der Landstraße bei Hohenhorn von der Fahrbahn ab, überschlug sich und blieb schließlich auf dem Dach in einem Graben liegen. An dem Unfall war nach bisherigen Erkenntnissen kein weiteres Fahrzeug beteiligt.

Hohenhorn: Auto kommt von Fahrbahn ab

Im Wagen saßen zwei ältere Menschen. Nach ersten Informationen eines Reporters vor Ort geriet das Auto offenbar durch starke Windböen in Verbindung mit Schneeverwehungen ins Schleudern. Die Feuerwehr rückte mit mehreren Kräften an und musste eine der beiden Personen aus dem auf dem Dach liegenden Fahrzeug befreien.

Beide Insassen erlitten Verletzungen und wurden in ein Krankenhaus gebracht. Über die Schwere der Verletzungen ist bislang nichts Näheres bekannt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur genauen Unfallursache aufgenommen. (rei)