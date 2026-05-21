Stadt im Norden überweist 68.000 Euro an Trickbetrüger

Diese Summe tut der Stadtkasse weh. Die Stadt Kiel ist auf Cyberkriminelle reingefallen und hat eine hohe fünfstellige Summe an Betrüger überwiesen.

Kriminelle schickten der Stadt eine gefälschte Rechnung, woraufhin diese die geforderten 68.000 Euro überwies, wie der NDR berichtet. Dass die Stadt eine Rückerstattung erhält, ist unwahrscheinlich. Laut Stadtsprecherin Kerstin Graupner hatten Hacker die Rechnung eines Dienstleisters abgefangen und diese dann gezielt manipuliert und entsprechende Kontodaten angepasst.

Stadt Kiel fällt auf Trickbetrüger rein

Die Stadt arbeitete zum ersten Mal mit dem Dienstleister zusammen, weshalb keine Daten vorlagen, um die Rechnung abzugleichen, erklärte Graupner laut NDR. Mittlerweile wurde eine Strafanzeige erstattet. Dass die Ermittlungen erfolgreich ausgehen, sei bei dieser Art des Betrugs jedoch unwahrscheinlich, so Graupner.

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Der Betrug hat nun Konsequenzen auch für das Sicherheitskonzept der Stadt. Einzelheiten dazu wollte die Stadt nicht verraten.