2,5 Millionen Euro an Bußgeldern nahm die Stadt Flensburg im vergangenen Jahr ein – und liegt damit deutlich über dem Bundesdurchschnitt.

Zu schnell oder über rote Ampeln fahrende Autofahrer bescheren der Stadt Flensburg jedes Jahr Millionen-Einnahmen. Im Jahr 2025 flossen 2,5 Millionen Euro in die Stadtkasse. Ein neuer Vergleich zeigt, wie stark Autofahrer im bundesweiten Vergleich in der Stadt kontrolliert werden.

Ein Moment der Unachtsamkeit, der Gasfuß wandert etwas zu tief in Richtung Bodenblech, und schon erscheint für Millisekunden das rote Blitzlicht. Darauf folgt die bange Frage: Wie schnell war ich jetzt eigentlich? Aufschluss darüber liefert meist erst der Bußgeldbescheid, der ganz altmodisch Wochen später per Post im Briefkasten landet.

Viele neue Blitzer: Hohe Kontrolldichte in Flensburg

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In Flensburg sind Autofahrer davon statistisch besonders häufig betroffen. Nach Angaben der Stadtverwaltung beliefen sich die Bußgeldeinnahmen durch Geschwindigkeitsüberschreitungen und für Rotlichtverstöße im Jahr 2025 auf stolze 2,5 Millionen Euro.

Legt man die städtischen Einnahmen auf den Fahrzeugbestand um, ergibt sich eine weit über dem Bundesdurchschnitt liegende Belastung pro Fahrzeug. Der amtliche Pkw-Bestand in Flensburg lag am 31. Dezember 2025 laut Kraftfahrt-Bundesamt bei exakt 46.003 Fahrzeugen, hinzu kommen unter anderem 4326 Nutzfahrzeuge. Statistisch gesehen zahlt damit jeder in Flensburg gemeldete Pkw rund 54 Euro an Bußgeldern.

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Mehr als zehnmal so viel Bußgeld als in München oder Essen

Mit diesem Wert liegt die Fördestadt inzwischen weit über dem bundesweiten Durchschnitt, der bei lediglich 35,77 Euro pro Fahrzeug liegt. Ein Blick auf andere Städte zeigt, dass Flensburg damit in die Spitzengruppe aufrückt. Unangefochtener Spitzenreiter im deutschlandweiten Vergleich bleibt jedoch Karlsruhe mit Einnahmen von knapp 92 Euro pro Pkw. Am unteren Ende des Spektrums befinden sich die bayerische Landeshauptstadt München und Essen in Nordrhein-Westfalen, wo Autofahrer statistisch nur mit rund 4 Euro im Jahr zur Kasse gebeten werden.

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Breites Netz an mobilen und stationären Kontrollen in Flensburg

Um die Einhaltung der Tempolimits durchzusetzen, setzt die Flensburger Verwaltung mittlerweile auf ein dichtes und variables Überwachungsnetz. Mittlerweile sind im Stadtgebiet sieben stationäre Blitzer, zwei Enforcement-Trailer sowie zwei mobile Messgeräte im Einsatz. In einer Auswertung von 30 Mittel- und Großstädten fiel Flensburg mit der höchsten Dichte an mobilen Blitzern pro Fahrzeug auf.

Diese flexiblen Geräte können kurzfristig an unterschiedlichen Orten positioniert werden und machen die Kontrollen für Verkehrsteilnehmer dadurch unvorhersehbar. Ein Verstoß hat schnell empfindliche Folgen für den Geldbeutel. Bei einer Überschreitung von bis zu 10 km/h wird laut bundeseinheitlichem Bußgeldkatalog standardmäßig eine Strafe von 48,50 Euro fällig. Ab mehr als 20 km/h drohen den Betroffenen zudem ein Punkt im Fahreignungsregister in Flensburg sowie ein mögliches Fahrverbot.

Zu hohe Geschwindigkeit gilt als tödliche Unfallgefahr

Kommunen wird von Kritikern häufig unterstellt, Blitzer in erster Linie als zusätzliche Einnahmequelle zu nutzen. Dem widerspricht die Stadt Flensburg. „Die Geräte sind auch an Kreuzungen positioniert, an denen es erfahrungsgemäß zu gefährlichen Situationen kommt“, erklärt Clemens Teschendorf von der Stadt. Bei 29 Prozent der im Jahr 2025 in Deutschland im Straßenverkehr getöteten Menschen hatte mindestens ein Unfallbeteiligter die zulässige Höchstgeschwindigkeit überschritten oder war für die vorherrschenden Straßenverhältnisse schlichtweg zu schnell unterwegs.

In Flensburg müssen sich die Autofahrer derweil auf noch häufiger aufblitzendes Rotlicht einstellen. Denn bisher verfügten nicht alle Radarsäulen über eine eigene Kamera, stattdessen rotierte ein Gerät zwischen mehreren Säulen. „Wir haben jetzt zwei weitere Kameras bestellt“, verkündet Stadtsprecher Teschendorf. (Dieser Artikel erschien zuerst auf SHZ.de.)