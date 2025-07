Stadt im Norden hat plötzlich keinen Strom mehr – das ist der Grund

Seit Stunden ohne Strom: Nach einem nächtlichen Stromausfall sind Teile der Stadt Schleswig am Donnerstagmorgen weiter ohne Elektrizität. Die mutmaßliche Ursache wurde bereits entdeckt – die Reparatur dauert aber an.

In der Stadt Schleswig ist in der Nacht der Strom ausgefallen. Gegen kurz vor 3 Uhr waren wegen des Ausfalls in einigen Stadtteilen die Alarmanlagen losgegangen, wie ein Polizeisprecher sagte. Auch am Morgen waren demnach noch einige Haushalte ohne Strom. Betroffen seien vor allem die Innenstadt, St. Jürgen und der Gallberg.

Techniker seien damit beschäftigt, nach und nach die Straßenzüge wieder an das Stromnetz anzuschließen. Wie lange das dauert, war zunächst unklar. Als Ursache für den Stromausfall vermutet der Netzanbieter einen Kurzschluss in einer Erdleitung. (dpa/mp)