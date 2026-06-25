„Wer die Grabstätten einer religiösen Minderheit schändet, verletzt nicht nur die Würde der Verstorbenen”, sagt Deniz Kaşal. Die alevitische Gemeinde zeigt sich bestürzt nach dem Vorfall in Kiel.

Auf einem Friedhof in Kiel wurden Gräber geschändet – der Staatsschutz ermittelt jetzt. (Symbolbild) picture alliance / imageBROKER | Helmut Meyer zur Capellen

Unbekannte Täter haben auf dem Kieler Südfriedhof alevitische Gräber geschändet. Zehn Gräber seien mit roter Farbe besprüht worden, sagte eine Polizeisprecherin. Der Staatsschutz ermittelt in dem Fall, weil ein religiöser Hintergrund nicht ausgeschlossen werden kann. Es wurde Strafanzeige wegen Störung der Totenruhe erstattet. Der Tatzeitraum liegt demnach zwischen dem 18. und dem 22. Juni. „Bislang sind keine ähnlich gelagerten Fälle bekannt“, sagte die Sprecherin. Zuvor hatte der „NDR“ berichtet.

Die alevitische Gemeinde in Kiel reagierte bestürzt auf den Vorfall und forderte eine umfassende Aufklärung des Sachverhalts. Nach aktuellem Kenntnisstand seien ausschließlich Grabstätten alevitischer Verstorbener betroffen. „Wer die Grabstätten einer religiösen Minderheit schändet, verletzt nicht nur die Würde der Verstorbenen und die Gefühle der Angehörigen, sondern auch das Sicherheitsgefühl einer ganzen Gemeinschaft“, sagte der stellvertretende Bundesvorsitzende der alevitischen Gemeinde, Deniz Kaşal, in einem Statement auf Instagram.

Die alevitische Gemeinde in Kiel hat nach eigenen Angaben rund 500 Mitglieder und ist eine von fünf alevitischen Gemeinden in Schleswig-Holstein. Im Norden gibt es den Angaben der Gemeinde zufolge rund 20.000 Aleviten. Davon lebten etwa 3000 Aleviten in der Landeshauptstadt. (dpa/mp)