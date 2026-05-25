Paketfahrer kracht über Leitplanke – und haut einfach ab

In der Nacht zu Montag hat sich auf der B208 im Kreis Herzogtum Lauenburg ein schwerer Unfall ereignet. Der Fahrer flüchtete – die Polizei fahndet.

Gegen 1.26 Uhr verlor der Fahrer eines weißen Paket-Sprinters bei Göldenitz offenbar die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Transporter kam von der Straße ab, schoss über eine Leitplanke und krachte gegen einen Wall. Danach schleuderte das Fahrzeug zurück und blieb quer auf der Leitplanke stehen. Der Wagen wurde stark beschädigt.

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Der Fahrer oder die Fahrerin befand sich nicht mehr am Unfallort und war offenbar geflüchtet, wie die Polizei der MOPO mitteilte. Die Polizei leitete eine Fahndung ein und sperrte die Straße zur Unfallaufnahme.