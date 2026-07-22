Sechs Personen wurden am Mittwochnachmittag bei einem schweren Verkehrsunfall auf der B207 verletzt, als ein Transporter in den Gegenverkehr geriet und dort mit zwei Fahrzeugen zusammenstieß.

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der B207 in der Ortschaft Niendorf an der Stecknitz sind am Mittwochnachmittag (22. Juli) gegen 16:43 Uhr sechs Personen verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen war der Fahrer eines Mercedes-Sprinters von Talkau in Richtung Breitenfelde unterwegs, als er in den Gegenverkehr geriet. Dort stieß das Fahrzeug mit einem Lkw sowie einem VW Touran zusammen.

Der Sprinterfahrer wurde bei dem Zusammenprall schwer verletzt und im Fahrzeug eingeklemmt. Eine weitere Person erlitt nach Angaben der Feuerwehr mittelschwere Verletzungen, vier Insassen, darunter auch ein Kind, kamen mit leichten Verletzungen davon. Die Rettungskräfte versorgten die Verletzten noch vor Ort und brachten sie anschließend in umliegende Krankenhäuser.

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Die B207 ist auch noch Stunden nach dem Unfall voll gesperrt, die Sperrung kann wohl erst in der Nacht aufgehoben werden.