Explosion an S-Bahnhof bei Hamburg – Haltestelle gesperrt

Unbekannte haben in der Nacht einen Fahrkartenautomaten am S-Bahnhof Thesdorf in Pinneberg gesprengt. Der Eingangsbereich wurde dabei schwer beschädigt. Die Täter sind noch auf der Flucht.

Am Bahnhof Thesdorf in Pinneberg ist im Eingangsbereich in der Nacht zum Dienstag ein Fahrkartenautomat gesprengt worden. Der Bahnhof wurde daraufhin gesperrt, wie ein Sprecher der Polizei mitteilte. Der oder die Täter sind auch trotz intensiver Suche der Polizei bislang flüchtig.

Das könnte Sie auch interessieren: Polizist angefahren: Crash-Tour durch St. Pauli – Überraschung im Gericht

Die Schadenshöhe und die Höhe der möglichen Ausbeute sind unklar. Verletzt wurde niemand. Mittlerweile ist der Bahnverkehr auf der Strecke wieder in Betrieb, nur der Bahnhof wird nicht angefahren. (dpa/mp)