Sprengstoff-Explosion an Bahnhof im Norden: LKA sucht Zeugen

Mitten in der Nacht erschütterte eine Explosion den Husumer Bahnhof – ein Fahrstuhl wurde zerstört, der mutmaßliche Täter flüchtete. Zeugen beschreiben einen auffälligen Mann mit Rucksack. Jetzt sucht das LKA mit Hochdruck – wer kennt diesen Mann?

In der Nacht zu Sonntag, den 20. Juli, kam es am Husumer Bahnhof zu einer Explosion, bei der ein Fahrstuhl beschädigt wurde – verletzt wurde niemand. Zeugen meldeten einen lauten Knall und starke Rauchentwicklung. Die Polizei rückte an und sicherte Spuren. Vom Täter fehlt jede Spur.

Nach Explosion in Husum: Polizei sucht nach Tatverdächtigem

Die befragten Zeugen beschrieben übereinstimmend eine männliche Person, die die Bahnhofshalle kurz nach der Explosion verlassen und sich auffällig verhalten haben soll. Der etwa 30 bis 35 Jahre alte Mann war demnach etwa 1,90 Meter groß, trug dunkle Kleidung und einen olivgrünen Rucksack. Seine braunen Haare waren lang und lockig.

Das LKA ermittelt wegen des Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion und bittet Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zum Täter geben können, sich unter der Telefonnummer (0431) 160-43126 oder über den Polizeiruf 110 zu melden. (zc)