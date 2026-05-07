Sprengsatz an Haustür gezündet: Explosion reißt Eingang von Mehrfamilienhaus auf

Und plötzlich ein lauter Knall: In Itzehoe haben Unbekannte in der Nacht zu Donnerstag einen Sprengsatz an der Haustür eines Mehrfamilienhauses gezündet.

Die Explosion gegen 2.20 Uhr in der Straße Katenkoppel beschädigte den Eingang schwer. Der Schaden liegt laut Polizei bei rund 10.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Itzehoe: Polizei sucht Zeugen

Das LKA Schleswig-Holstein hat die Ermittlungen übernommen. Die Spezialisten für Sprengstoffdelikte suchen Zeugen, die in der Nacht etwas Verdächtiges beobachtet haben.

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Hinweise nimmt jede Polizeidienststelle, der Polizeiruf 110 oder das LKA per Mail an kiel.lka312@polizei.landsh.de entgegen. (nf)