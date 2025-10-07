Spontaner Fan-Marsch schreckt Anwohner auf – mehrere Notrufe

Mit Böllern und Pyrotechnik ziehen rund 250 Holstein-Kiel-Fans in der Nacht durch die Innenstadt. Der Fanmarsch endet mit einem Feuerwerk am Stadion.

Mit Böllern, Pyrotechnik und lauten Fangesängen haben Anhänger des Fußball-Zweitligisten Holstein Kiel den 125. Geburtstag ihres Vereins gefeiert. Gegen 22.45 Uhr am Montagabend versammelten sich nach Polizeiangaben spontan rund 250 Fans und zogen in einem unangemeldeten Marsch durch die Kieler Innenstadt in Richtung Holstein-Stadion. Dabei wurden sie von einem Polizeiwagen begleitet.

Holstein Kiel: Fans feiern Vereinsgeburtstag in der Nacht mit Pyrotechnik

Entlang der Strecke zündeten die Anhänger immer wieder Pyrotechnik. Der Aufzug dauerte rund anderthalb Stunden. Gegen Mitternacht erreichten die Fans das Stadion, wo sie mit Feuerwerk in den Vereinsgeburtstag hineinfeierten.

Aufgrund der lauten Knallkörper und Pyrotechnik gingen bei der Polizei mehrere Notrufe ein. Zu größeren Zwischenfällen oder gar Verletzten kam es den Angaben zufolge auf dem Fanmarsch aber nicht. Der offizielle Festakt zum Jubiläum des Vereins fand währenddessen in der Kieler Hebbelschule statt. (dpa/mp)