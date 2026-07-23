Wer in diesen Wochen kurzfristig in Schleswig-Holstein urlauben will, muss flexibel sein. Wunschquartiere gibt’s kaum noch. Aber wer sucht, der findet – sagen die Anbieter zwischen Nord- und Ostsee.

Es ist eng geworden in Schleswig-Holsteins Ferienorten – trotzdem können Spontanurlauber auch jetzt noch ein Plätzchen finden. Das ist das Ergebnis einer Umfrage bei Touristikern an Nord- und Ostsee. Fast überall gilt: Wer kurzfristig Lust auf Urlaub in SH hat, hat auch jetzt noch Aussicht auf ein Hotelbett oder eine Ferienwohnung.

Eine Sprecherin der Tourismus-Agentur Schleswig-Holstein fasst das landesweite Bild zusammen: „Es gibt an beiden Küsten und auch im Binnenland noch freie Kapazitäten, gegebenenfalls nicht in jeder Unterkunft, aber wer flexibel ist, wird auch etwas finden können.“

Die aktuelle Lage an einigen beliebten Standorten.

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St. Peter-Ording

Die Quartiere in St. Peter-Ording und der umliegenden Region seien im Juli „sehr gut“ gebucht, berichtet die örtliche Tourismus-Information. Für Kurzentschlossene gebe es in diesen Tagen nur eine „deutlich eingeschränkte Auswahl“. Das gilt insbesondere für Wunschlagen oder -ausstattungen. Entspannter sehe es für den August aus. Insgesamt liege die Nachfrage in SPO etwa auf Vorjahresniveau.

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Büsum

Etwas größere Erfolgschancen haben Spontanurlauber rund 30 Kilometer weiter südlich. Im Nordseeheilbad Büsum sei die Auslastung „allgemein hoch“, vermeldet die Touristik-Information. Allerdings: Die Nachfrage bleibe insgesamt leicht hinter dem Vorjahreswert zurück. Daher gelte in Büsum: „Kurzentschlossene finden aktuell noch freie Kapazitäten in fast allen Kategorien.“

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Fehmarn

Nahezu Full House meldet dagegen die Ostseeinsel Fehmarn. Bis etwa zum 9. August sei das Kontingent der Zimmer- und Wohnungsvermittlung nahezu ausgebucht – jedenfalls für Familien mit zwei Kindern. Für zwei Personen gebe es aktuell dagegen noch „das ein oder andere schöne Angebot“. Auf der Last-Minute-Buchungsseite des Tourismus-Service standen vor einigen Tagen noch mehr als 20 Angebote zur Verfügung. Auch auf Fehmarn fallen die Buchungen 2026 demnach etwas verhaltener aus als in den Vorjahren. Als einen Grund vermuten die Tourismusexperten dort die hohen Spritpreise, gerade mit Blick auf Tagesausflügler.

Lübecker Bucht

Bis zu 95 Prozent Auslastung gibt es aktuell in den Badeorten an der Lübecker Bucht. Allgemein liege die Quote zwischen Scharbeutz und Pelzerhaken-Rettin bei rund 90 Prozent, berichtet ein Sprecher der Tourismus-Agentur Lübecker Bucht. In den meisten Orten seien aber noch Häuser, Wohnungen und Zimmer in den unterschiedlichen Kategorien verfügbar. Wer in seinem Lieblingsort kein Glück mehr hat, solle es einen Ort weiter versuchen, rät der Sprecher.

Urlauber baden neben der Seebrücke Scharbeutz. (Archivbild) picture alliance / CHROMORANGE | Christian Ohde

Ab Ende August und in den September hinein liegt die Auslastung derzeit bei etwas mehr als 50 Prozent. Insgesamt sei der Sommer anno 2026 ein Spiegelbild der Ausgabe von 2025.

SH-Urlauber 2026: kurzfristiger und sparsamer

Auch wenn die Buchungssituation im Land zufriedenstellend ist, spüren Anbieter allerorten die Zurückhaltung der Urlauber infolge gestiegener Lebenshaltungskosten. Viele Menschen buchen ihre Sommerquartiere deutlich kurzfristiger als früher, immer häufiger erst wenige Tage vor Urlaubsantritt. Das stelle Vermieter vor Herausforderungen in der Planung, heißt es übereinstimmend. Und: Wer mehr Geld für ein Hotelbett ausgeben muss, hält sich bei anderen Ausgaben in den Ferien zurück. Die Folgen bekommen Einzelhändler und Gastronomen zu spüren. (Dieser Artikel erschien zuerst auf SHZ.de.)