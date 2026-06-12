Im Norden
Spind aufgebrochen, Auto weg: Dieb beklaut Menschen im Schwimmbad
Im Kreis Pinneberg hat ein Unbekannter im Schwimmbad Spinde aufgebrochen – und mit einem gestohlenen Schlüssel gleich ein Auto vom Parkplatz mitgenommen.
In Elmshorn hat ein Dieb im Schwimmbad zugeschlagen. Die Tat ereignete sich am Mittwochnachmittag zwischen 16.30 und 19.30 Uhr im Umkleidebereich der Saunalandschaft. Der Täter brach zwei Spinde auf, an einem weiteren scheiterte er.
Neben Geldbörsen und persönlichen Gegenständen erbeutete der Unbekannte auch den Schlüssel eines grauen Mitsubishi ASX. Mit diesem fuhr er anschließend vom Parkplatz vor dem Schwimmbad davon.
Elmshorn: Dieb im Schwimmbad
Nach bisherigen Erkenntnissen könnte sich der Täter unbemerkt unter Besucher eines Kurses oder Vereins gemischt haben, um ins Gebäude zu gelangen.
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Die Kriminalpolizei ermittelt und sucht Zeugen. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer (04121) 8030 entgegen. (rei)
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