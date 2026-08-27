Auf Amrum errichten Günter und Hannes Schwarz filigrane Sandburgen – mit speziellem Werkzeug. Warum beim Sandburgenbau sogar ein 3-D-Drucker eine Rolle spielt.

Günter Schwarz (links) und sein Sohn Hannes erschaffen während ihres traditionellen Sommerurlaubs auf Amrum – übrigens immer in Norddorf – fast an jedem Urlaubstag ein neues riesiges Sandschloss. Für die Arbeit bringen sie sich spezielle Werkzeuge von zuhause aus Bayern mit. Nina Löschner

Wenn schon keine neuen Mietwohnungen auf Amrum geschaffen werden, dann halt wenigstens jeden Tag ein Schloss. Wir sind ja bescheiden. Drei Zimmer, Küche, Bad fehlen den Bauwerken der „Architekten“ Günter und Hannes Schwarz zwar. Dafür gibt es jede Menge Türme, Treppen, Fenster und Türen. Denn die Herren Schwarz bauen Burgen aus Sand.

Für Günter Schwarz sind seine Burgen kein Kunst-, sondern Handwerk. Auch wenn das für Außenstehende vielleicht anders wirken mag. Günter Schwarz

Sandburgenbau – ein Familienhobby mit Tradition

Seit über zehn Jahren kommt der aus Bayern stammende Günter Schwarz mit seiner Familie in den Sommerferien nach Amrum. Immer nach Norddorf. Viel Zeit verbringen er und sein Sohn Hannes am Strand nahe der Wasserkante – mit allerlei Werkzeug im Gepäck. Etwa Eimern, Schaufeln, Spateln, Sprühflaschen und selbst gefertigten Formen. Manche „Vorlagen“ für Fenster und andere Details stellt Schwarz mittlerweile sogar mit dem 3-D-Drucker her.

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So bauen Sandburgenprofis: Blick auf die Werkzeuge von Günter und Hannes Schwarz. Viele der Formen wurden selbst mithilfe eines 3-D-Druckers angefertigt. Nina Löschner

Der wichtigste Baustoff aber bleibt der Amrumer Sand. „Sand und Wasser, mehr braucht es nicht – kein Bindemittel, nichts. Das ist schon irre!“, schwärmt Günter Schwarz. Strände kennt die Familie auch aus anderen Ländern. „Aber so fein wie hier ist der Sand nirgends“, sagt er. Zwar seien kantigere Sandkörner für Skulpturen noch besser geeignet: „Die ‚verzahnen‘ sich besser und sorgen so für mehr Stabilität“, erklärt der Sandburgenexperte. Doch Schwarz will keine Wettbewerbe gewinnen, es geht ihm um den Spaß. „Aber es wundert mich schon, dass es hier keine Meisterschaften gibt, bei dem tollen Sand.“

Vier bis fünf Stunden für ein Schloss aus Sand

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Das Interesse am Strand ist ohnehin groß. Urlauber bleiben stehen, fotografieren und kommen ins Gespräch. „Einige Stammgäste fragen dann: ‚Mensch, waren Sie nicht letztes Jahr auch schon da?‘ Das freut mich dann besonders, und ohnehin sind die Unterhaltungen mit den Spaziergängern mit das Schönste“, sagt Schwarz.

Vier bis fünf Stunden verbringen Vater und Sohn täglich mit dem Burgenbau – etwas zum Leidwesen von Günter Schwarz’ Frau. Sie fotografiert Arbeit und Ergebnis und nutzt die Bauzeit ansonsten für Entspannung im Strandkorb. „Da muss man schon eine gewisse Leidensfähigkeit mitbringen“, schmunzelt der burgenbauende Ehemann.

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Kreatives Hobby: Günter Schwarz hat den sommerlichen Sandburgenbau fast schon professionalisiert. Nina Löschner

Die Begeisterung für kleinteilige Handarbeit hat Günter Schwarz von seinem Vater, einem leidenschaftlichen Modellbauer. Und mittlerweile macht auch der 15-jährige Hannes mit. „Eigene Burgen habe ich bislang nicht gebaut, aber ich helfe, wo ich kann“, erklärt er.

Vor allem zu Beginn ist Unterstützung nötig. „Erst mal braucht man einen großen Haufen Sand, der die Basis bildet. Das heißt, ein bis zwei Stunden schippen wir nur Sand. Und dann ist man noch mal eine halbe Stunde nur mit Wasserholen beschäftigt, um den Sand ordentlich zu durchtränken“, beschreibt Günter Schwarz das Vorgehen. Je nach Witterung halte eine Burg zwei bis drei Tage – vorausgesetzt, spielende Kinder kommen ihr nicht zu nahe. „Letztens erst hat ein Kind die ganze Burg komplett niedergewalzt“, erzählt Schwarz lachend.

Für die Falltür hat sich Günter Schwarz eine Schablone aus dem 3-D-Drucker angefertigt. Günter Schwarz

Alles aus Sand: Vom Mittelalterschloss bis zur LED-Burg

Die Bauwerke sind meist eine Mischung aus mittelalterlichen und maurischen Elementen. Eine feste Vorlage gibt es nicht. „Ich habe auch schon moderne Burgen ausprobiert, aber publikumswirksamer sind die klassischen Bauten“, sagt Schwarz. Einige Tricks hat er sich im Internet abgeschaut. „Für die Türme etwa nimmt man Eimer ohne Böden. Den größten setzt man nach unten, füllt ihn bis oben mit Sand und stapelt dann immer kleiner werdende bodenlose Eimer obendrauf. Am Ende zieht man sie einfach nach oben ab. Das reduziert die Einsturzgefahr enorm!“, erzählt der Hobbyarchitekt begeistert.

Sandschloss im Amrumer Sonnenuntergang – für die „Sandarchitekten-Familie“ Schwarz aus Bayern das schönste Motiv. Zirka vier Stunden Arbeit von Günter und Hannes Schwarz stecken in diesem Prachtstück aus feinstem Norddorfer Sand. Mit etwas Glück hält es vielleicht zwei bis drei Tage. Günter Schwarz

Große Zukunftspläne hat Günter Schwarz nicht – Sohn Hannes dagegen schon. Als kleiner Elektrofreak würde er künftig gern die Fensterbögen der Sandburgen mit LEDs ausleuchten. Sein Vater ist von der Idee durchaus angetan: „Das wäre neben dem Sonnenuntergang natürlich dann die Krönung für abends.“ (Dieser Artikel erschien zuerst auf SHZ.de)