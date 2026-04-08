Spargelanstich in Schleswig-Holstein: Jetzt kommen die ersten Stangen in den Handel

Die Spargelsaison in Schleswig-Holstein ist offiziell gestartet. Die Landwirtschaftskammer rechnet mit guten Erntemengen – und mit Preisen auf Vorjahresniveau.

In Salem im Kreis Herzogtum Lauenburg ist die Spargelsaison in Schleswig-Holstein offiziell eröffnet worden. Beim traditionellen Spargelanstich gab die Landwirtschaftskammer einen optimistischen Ausblick. Grund dafür sind vor allem Folien auf und über den Dämmen. Dadurch könnten die meisten Betriebe inzwischen nennenswerte Mengen Spargel anbieten.

Spargel aus Schleswig-Holstein: Haupternte ab Ende April erwartet

Nach Einschätzung der Kammer werden sich die Preise zum Saisonstart auf einem ähnlichen Niveau wie im Vorjahr bewegen. Mit steigenden Temperaturen dürften die Erntemengen in den kommenden Wochen weiter zunehmen. Die Haupterntemengen werden in Schleswig-Holstein zwischen Ende April und Mitte Mai erwartet. Traditionell endet die Spargelsaison an Johanni, also am 24. Juni.

Spargelanstich: Regionale Ware spielt große Rolle

Die Landwirtschaftskammer wirbt zugleich für Spargel aus der Region. Regional erzeugte Ware stehe für kurze Transportwege, Frische und nachvollziehbare Produktionsstandards.

Das könnte Sie auch interessieren: Dos and Don’ts beim Spargel: So gelingen weiße und grüne Stangen richtig

In Schleswig-Holstein ist vor allem die Direktvermarktung wichtig. Rund 90 Prozent des Spargels werden nach Angaben der Kammer direkt über Hofläden, Verkaufsstände, Wochenmärkte oder den regionalen Handel verkauft.

Nur wenig Anbaufläche für Spargel im Norden

Im vergangenen Jahr wurden in Schleswig-Holstein etwa 2.100 Tonnen Spargel geerntet. Nach Angaben des Statistikamts Nord gab es 39 Betriebe mit knapp 480 Hektar Anbaufläche. Damit bleibt der Spargelanbau im nördlichsten Bundesland vergleichsweise klein. Für viele Betriebe ist die Saison trotzdem ein wichtiger Teil des Frühjahrs-Geschäfts. (dpa/mp)