Nach einem tödlichen Unfall vor einer Bundeswehr-Kaserne sammeln Kameraden Spenden. Mit der Aktion unterstützen die Soldaten die Hinterbliebenen in ihrer Notlage.

In der Nacht zu Montag sind zwei junge Soldaten bei einem Autounfall vor der Kaserne in Alt Duvenstedt (Kreis Rendsburg-Eckernförde) ums Leben gekommen. Jetzt haben Kameraden für die Familien der Verstorbenen eine Spendenkampagne gestartet.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei fuhren die beiden Soldaten Thies K. und Jakub K. mit überhöhter Geschwindigkeit auf der Kreisstraße 44 in Richtung Rendsburg. Als sie die Ausfahrt der Kaserne verpassten, verlor der 20-jährige Fahrer die Kontrolle und prallte gegen ein Trafohäuschen. Die beiden Männer waren sofort tot, so die Helfer.

Über 40.000 Euro: Kameraden starten Spendenaktion

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Auf der Spenden-Webseite „GoFundMe” rufen nun die Kameraden der Küsteneinsatzkompanie zum Unterstützen auf. „Thies und Jakub haben alles für uns gegeben. Jetzt ist es an uns, etwas für sie und ihre Liebsten zu tun.”, heißt es auf der Plattform. Beide galten als extrem pflichtbewusst und hatten große militärische Pläne: Während Thies K. zur Deutsch-Französischen Brigade wechseln wollte, hatte Jakub K. gerade erst seine Bewerbung für die spezialisierten EGB-Kräfte eingereicht.

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In kurzer Zeit wurden mehr als 45.000 Euro gesammelt. Das Geld soll dabei den Hinterbliebenen der beiden Soldaten gespendet werden, um anstehende Kosten zu decken. (tfs)

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