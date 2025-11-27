Eine Studie der Offshore-Windbranche kommt zu dem Schluss: Windräder auf hoher See sind keine Gefahr für Zugvögel. Der Naturschutzbund (Nabu) widerspricht – denn die Daten der Branche haben eine große Schwäche.

Der Bundesverband der Windenergie Offshore (BWO) verkündete am Dienstag eine gute Nachricht für alle Vogelschützer. „Zugvögel meiden Windenergieanlagen fast vollständig“, überschrieben die Offshore-Lobbyisten eine Pressemitteilung zu einer von ihnen selbst in Auftrag gegebenen Studie – und freuten sich: „Das Kollisionsrisiko ist deutlich geringer als bisher angenommen.“ Das hätten Untersuchungen „in einem küstennahen Windpark“ ergeben.