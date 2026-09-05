Schleswig-Holstein
Sie erraten niemals, was sich hinter dieser grünen Wand an der Autobahn verbirgt!
Im Vorbeifahren versteckt: Auf der A21 sollten Autofahrer genauer hinschauen, was neben der Fahrbahn wächst.
Auf der A21 in Richtung Bad Segeberg versteckt sich ein botanisches Meisterwerk. Wer auf der Autobahnstrecke bei Kilometer 33,5 auf die rechte Seite guckt, kann es schon sehen: Hinter einem Wildschutzzaun wird es mit Büschen und Bäumen richtig grün. Zugegeben, aus einer anderen Perspektive sieht es deutlich besser aus.
Eine Satellitenaufnahme von Google Maps zeigt die wahre Kunst: Die Bäume direkt neben der Autobahn stehen in exakter Anordnung und ergeben die Form eines Herzens.
Das botanische Kunstwerk stammt vermutlich von Forstwirten nahe der Försterei Daldorf und dem Erlebnis-Wald Trappenkamp, die auf dem Feld unweit ihrer Dienststelle hunderte junge Bäume in Form des Symbols gesetzt haben.
Aus der schnellen Autofahrt ist das Kunstwerk schnell übersehen – vielleicht möchte die pflanzliche Liebesbotschaft einen nur daran erinnern, dass manches aus einer anderen Perspektive direkt ganz anders aussieht. (pli)
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