Im Vorbeifahren versteckt: Auf der A21 sollten Autofahrer genauer hinschauen, was neben der Fahrbahn wächst.

Hinter dieser Hecke an der A21 verbirgt sich eine Besonderheit. Danfoto/ Screenshot aus Google Maps/Earth/Street View

Auf der A21 in Richtung Bad Segeberg versteckt sich ein botanisches Meisterwerk. Wer auf der Autobahnstrecke bei Kilometer 33,5 auf die rechte Seite guckt, kann es schon sehen: Hinter einem Wildschutzzaun wird es mit Büschen und Bäumen richtig grün. Zugegeben, aus einer anderen Perspektive sieht es deutlich besser aus.

Eine Satellitenaufnahme von Google Maps zeigt die wahre Kunst: Die Bäume direkt neben der Autobahn stehen in exakter Anordnung und ergeben die Form eines Herzens.

Erst von oben wird es sichtbar: Ein riesiges Herz aus Bäumen, direkt an der A21. Danfoto/ Screenshot aus Google Maps/Earth/Street View

Das botanische Kunstwerk stammt vermutlich von Forstwirten nahe der Försterei Daldorf und dem Erlebnis-Wald Trappenkamp, die auf dem Feld unweit ihrer Dienststelle hunderte junge Bäume in Form des Symbols gesetzt haben.

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Aus der schnellen Autofahrt ist das Kunstwerk schnell übersehen – vielleicht möchte die pflanzliche Liebesbotschaft einen nur daran erinnern, dass manches aus einer anderen Perspektive direkt ganz anders aussieht. (pli)