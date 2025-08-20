Sexueller Übergriff auf 30-Jährige: Ermittler suchen Mann mit auffälligen Augen

In Norderstedt wurde eine 30-jährige Frau nachts auf dem Heimweg bedrängt und sexuell angegriffen. Eine Anwohnerin schritt ein – jetzt sucht die Polizei mit einem Phantombild nach dem Täter.

Nach bisherigen Erkenntnissen verfolgte der Unbekannte in der Nacht zum Sonntag, den 6. Juli, gegen etwa 0.25 Uhr eine 30-jährige Norderstedterin von der Bushaltestelle Hermann-Löns-Weg aus. In Höhe des Friedhofs sprach er die Frau mit obszönen Worten an, bedrängte sie körperlich und fasste sie an.

Zivilcourage verhinderte Schlimmeres

Die 30-Jährige rief laut um Hilfe. Eine Anwohnerin wurde darauf aufmerksam und drohte, die Polizei zu verständigen. Daraufhin ließ der Täter von seinem Opfer ab und flüchtete zu Fuß in Richtung Ochsenzoller Straße.

Die Geschädigte beschreibt den Gesuchten als etwa 35 Jahre alt, schlank und ungefähr 1,80 Meter groß. Er hatte kurze braune Haare, einen leichten Bartansatz und sprach akzentfreies Deutsch. Auffällig seien seine großen, runden, eher dunklen Augen. Der Mann wurde als heller Hauttyp beschrieben.

Die Ermittler bitten Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zum Täter geben können, sich unter der Telefonnummer 040/52806-0 bei der Polizei zu melden. (apa)