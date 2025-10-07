Sexualstraftäter aus dem Norden wird Fall für „Aktenzeichen XY“

Ein verurteilter Sexualstraftäter aus dem Norden hat sich ins Ausland abgesetzt. Die Polizei Lübeck sucht nun öffentlich nach ihm – auch mit Hilfe der Fernsehsendung „Aktenzeichen XY“. Was über den Fall bekannt ist:

Ein 44-Jähriger wird wegen schweren sexuellen Missbrauchs mit einem internationalen Haftbefehl von den Behörden in Lübeck gesucht. Der Fall wird am Mittwoch (20.15 Uhr) in der ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY“ ausgestrahlt, wie die Staatsanwaltschaft und Polizei Lübeck gemeinsam mitteilten.

Polizei vermutet Gesuchten in Dubai

Das Landgericht Lübeck verurteilte den Mann bereits 2023 zu fünf Jahren Gefängnis. Er sei nicht zum Haftantritt erschienen und habe sich ins Ausland abgesetzt. Die Polizei gehe davon aus, dass sich der Gesuchte derzeit in Dubai aufhalte.

Der 44 Jahre alte Mann habe als Ehrenamtlicher in einem sozialen Verein gearbeitet. Im Zeitraum von 2010 bis 2013 habe er ein von ihm betreutes Kind mehrfach sexuell missbraucht. Die Polizei sucht jetzt mit einer öffentlichen Fahndung nach dem Verurteilten. Während der Übertragung wird bei der Polizei Lübeck ein Hinweistelefon eingerichtet, das unter der Rufnummer (0451) 1310 erreichbar sein wird. Zeugen könnten sich aber auch bei jeder anderen Polizeidienststelle melden. (dpa/mp)