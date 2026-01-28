Unglaublicher Fall im Schleswiger Jugendknast: Der 18-jährige Intensivtäter Ahmed J. hatte Sex mit zwei Justizarbeiterinnen. Sowohl mit der Abteilungsleiterin in der Jugendanstalt Schleswig, als auch mit der Anstaltspsychologin. Das Amtsgericht Schleswig hatte Strafbefehl gegen beide Frauen erlassen. Jetzt hat die Staatsanwaltschaft auch Ahmed J. angeklagt – der ist mittlerweile frei.

Es war ein Fall, der vor einem Jahr bundesweit Schlagzeilen machte: In der Jugendanstalt Schleswig hatte ein Häftling Affären mit gleich zwei Mitarbeiterinnen. Jetzt hat die Staatsanwaltschaft Intensivtäter Ahmed J. (19) wegen Bestechung angeklagt.

Mit einer der beiden Frauen ist der Iraker, der jahrelang Polizei und Justiz beschäftigte und dem das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge bereits im Juli 2024 den subsidiären Schutz entzogen hatte, weiterhin zusammen.