Eine 68-Jährige ist mit ihrem SUV in die Hauswand eines Rewe-Markts gekracht. Der Markt bleibt vorerst geschlossen.

Einsatzkräfte vor dem evakuierten Rewe-Markt in Ahrensbök. Das Gebäude wurde durch einen Mercedes schwer beschädigt. Danfoto

Beim Einparken gerät eine Autofahrerin offenbar versehentlich aufs Gaspedal – kurz darauf kracht ihr PS-starker Mercedes GLC in die Hauswand eines Supermarkts. Der Unfall am Dienstagnachmittag in Ahrensbök (Kreis Ostholstein) hatte Folgen: Die 68-Jährige wurde leicht verletzt, der Rewe-Markt musste geräumt werden und bleibt vorerst geschlossen – Einsturzgefahr.

Gegen 15 Uhr fuhr die Ostholsteinerin mit ihrem Mercedes-Benz GLC (mindestens 227 PS) auf den Parkplatz des Rewe-Markts in der Straße Bökenbarg und wollte vorwärts in eine Parklücke einparken. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei rutschte ihr dabei der Fuß von der Bremse und geriet auf das Gaspedal.

Der Wagen fuhr daraufhin frontal gegen die nahegelegene Gebäudewand des Supermarkts. Die 68-Jährige wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt und noch am Unfallort von einer Rettungswagenbesatzung behandelt.

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Supermarkt in Ahrensbök muss abgestützt werden

An der Gebäudewand entstand ein größerer Schaden. Der Supermarkt wurde deshalb vorsorglich geräumt. Mitarbeitende sowie Kundinnen und Kunden mussten das Gebäude verlassen. Die Feuerwehr sperrte zudem den Parkplatz im Bereich der Unfallstelle ab.

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Um zu prüfen, ob die Statik des Gebäudes beeinträchtigt worden war, forderte die Feuerwehr einen Baufachberater des Technischen Hilfswerks an. Anschließend wurde entschieden, dass das Gebäude vorerst abgestützt werden und die Supermarktfiliale geschlossen bleiben muss.

Auch der Mercedes-Benz wurde bei dem Unfall beschädigt und anschließend abgeschleppt. Wie hoch der Gesamtschaden ist, steht noch nicht fest.