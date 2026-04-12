Seniorin kracht mit Mercedes in Baugerüst und hat großes Glück

Die Freiwillige Feuerwehr Wilster (Kreis Steinburg) musste am Samstag ein komplettes Baugerüst an einem Wohnhaus abbauen. Zuvor war eine Seniorin mit ihrem Mercedes dagegen geprallt – und hatte großes Glück.

Nach Polizeiangaben war eine 83-Jährige kurz vor 12 Uhr aus noch ungeklärter Ursache mit ihrem Mercedes nach links von der Fahrbahn abgekommen und unter das Gerüst gefahren. Glücklicherweise hielt das Gerüst stand, sodass die Frau ihren Wagen mit leichten Verletzungen eigenständig verlassen konnte. Teile des Gerüsts hatten sich durch die Windschutzscheibe gebohrt.

Feuerwehr muss Gerüst wegen Einsturzgefahr demontieren

Warum die Frau die Kontrolle verlor, konnte die Polizei noch nicht sagen. Aufgrund des Schocks war eine Befragung der Seniorin zur Unfallursache zunächst nicht möglich, so die Beamten.

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Mithilfe einer Drehleiter mussten die einzelnen Gerüstelemente durch die Einsatzkräfte aus Wilster abgebaut werden, um eine Gefährdung für Fußgänger und Autofahrer auszuschließen. Die Straße blieb für die Maßnahmen gesperrt.