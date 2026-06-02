Seniorin in ihrem Haus getötet: Tatverdächtiger (32) ruft selbst die Polizei

Großer Polizeieinsatz am Dienstagnachmittag in Schleswig: Im Stadtteil Friedrichsberg ist eine Seniorin in einem Wohnhaus tot aufgefunden worden. Die Mordkommission ermittelt.

Gegen 13.30 Uhr hatte ein Anrufer der Polizei mitgeteilt, dass es in dem Haus zu einem Tötungsdelikt gekommen sein soll. Einsatzkräfte fuhren sofort zu dem betreffenden Objekt. Vor Ort nahmen sie den tatverdächtigen Anrufer fest, er leistete keinen Widerstand.

Bei dem Mann handelt es sich laut Polizei um einen 32-Jährigen. Er wurde festgenommen und für weitere polizeiliche Maßnahmen in Gewahrsam genommen.

Seniorin stirbt noch am Einsatzort

Bei der anschließenden Durchsuchung des Hauses fanden die Einsatzkräfte eine leblose weibliche Person. Nach Polizeiangaben handelt es sich mutmaßlich um die 71-jährige Bewohnerin des Hauses.

Sofort eingeleitete Reanimationsmaßnahmen blieben erfolglos. Die Seniorin verstarb noch am Einsatzort.

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Mordkommission und Spurensicherung der Bezirkskriminalinspektion Flensburg haben die Ermittlungen am Tatort aufgenommen. Die Hintergründe der Tat und die genauen Umstände sind derzeit Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Weitere Angaben machte die Polizei mit Rücksicht auf die Ermittlungen zunächst nicht. (tst)