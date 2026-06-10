Schwerer Unfall am Dienstagnachmittag in Leck (Kreis Nordfriesland): Auf einer Kreuzung sind zwei Autos frontal zusammengestoßen. Eine 72-jährige Autofahrerin wurde dabei schwer verletzt.

Nach Angaben der Polizei war eine 19-jährige BMW-Fahrerin gegen 16.15 Uhr auf der Straße Allee in Richtung Hauptstraße unterwegs. Zur gleichen Zeit fuhr eine 72-Jährige mit ihrem Mitsubishi auf der Hauptstraße in Richtung Allee.

Unfall in Leck: 72-Jährige erleidet schwere Verletzungen

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Die Seniorin wollte die Kreuzung geradeaus passieren. Die BMW-Fahrerin wollte nach links in die Marktstraße abbiegen. Dabei kollidierte sie im Kreuzungsbereich frontal mit dem entgegenkommenden Mitsubishi.

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Die 72-Jährige erlitt bei dem Zusammenstoß schwere Verletzungen. Wegen des Verletzungsbildes musste sie von den eingesetzten Rettungskräften aus ihrem Fahrzeug befreit werden. Anschließend wurde sie mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus nach Flensburg gebracht.

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Die 19-jährige BMW-Fahrerin wurde leicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Für die Rettungsmaßnahmen, die Unfallaufnahme und die Bergungsarbeiten war der Kreuzungsbereich etwa eineinhalb Stunden voll gesperrt.