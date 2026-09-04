Die 84-Jährige ging über die Ampel, als sie von dem abbiegenden Bus erfasst wurde. Wer hatte Grün?

Die Seniorin wollte die Westerstraße über den Fußweg überqueren, als sie von einem Linienbus erfasst wurde. Holstein-Report

Eine 84-Jährige ist am Donnerstagabend bei einem Unfall in Elmshorn lebensgefährlich verletzt worden.

Die Seniorin wollte nach Polizeiangaben gegen 18.30 Uhr die Westerstraße über den Fußweg überqueren, als sie von einem linksabbiegenden Linienbus aus Richtung Klostersande erfasst wurde. Näheres zum Unfallhergang ist derzeit nicht bekannt. Die Polizei machte zum Beispiel keine Angaben darüber, wer zum Unfallzeitpunkt Grün hatte.

Die Frau erlitt schwerste Verletzungen, musste noch am Unfallort reanmiert werden und wurde schließlich mit einem Rettungshubschrauber ins UKE nach Hamburg geflogen.

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Seniorin in Lebensgefahr: Polizei sucht Zeugen

Zum Zeitpunkt des Unfalls befanden sich laut Polizei neben dem Fahrer drei weitere Personen im Bus.

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Zur Rekonstruktion des Unfallhergangs wurde von der Staatsanwaltschaft ein Sachverständiger aus dem Kreis Segeberg hinzugezogen. Die Polizei bittet Zeugen des Unfalls, sich unter (04121) 8030 mit den Ermittlern in Verbindung zu setzen.