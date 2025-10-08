Vermisster Senior stürzt Steilküste herunter – und hält sich an Baum fest

In der Nacht zu Montag kamen mehrere Feuerwachen im Kreis Rendsburg-Eckernförde zum Großeinsatz. Von einem Pflegeheimbewohner fehlte jede Spur.

Nachdem das Heim in Schwedeneck den über 80-jährigen Mann vermisst gemeldet hatte, startete eine großangelegte Suchaktion. Die Polizei in der Gemeinde Altenholz wurde am frühen Montagmorgen über die Vermisstenmeldung informiert.

Da die Absuche vor Ort kein Ergebnis brachte, wurden die örtlichen Feuerwehren Sprenge-Birkenmoor, Gettorf sowie Surendorf und Krusendorf alarmiert.

Nach gefährlichem Sturz: Drohneneinsatz führt zur Rettung des älteren Mannes

Eine Drohne der Feuerwehr fand schließlich gegen 8.45 Uhr eine Person an der Steilküste. Der vermisste Senior war den Hang hinabgestürzt und hielt sich an einem umgefallenen Baum fest.

Die Polizei- und Feuerwehrkräfte zogen den unterkühlten und leicht verletzten Mann die Steilküste hoch und transportierten ihn mittels einer Trage zurück zum Pflegeheim. Hier wartete bereits der Rettungsdienst und brachte den Senior ins Krankenhaus. (ee)