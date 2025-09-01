Feuer neben Reetdachhaus: Für einen Mann kommt jede Hilfe zu spät

Ein Feuer in einem Anbau an einem Reetdachhaus in Bredenbek (Kreis Rendsburg-Eckernförde) hat am Montagmorgen ein tödliches Ende genommen: Ein 72-jähriger Mann kam dabei ums Leben.

Gegen 7.45 Uhr ging der Notruf bei der Leitstelle ein. Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei waren schnell am Einsatzort. Den Feuerwehrleuten gelang es, die Flammen unter Kontrolle zu bringen und ein Übergreifen auf das angrenzende Reetdachhaus zu verhindern.

Das könnte Sie auch interessieren: Uzi-Mord, Prügel-Überfall, jetzt Leichenfund: Immer wieder diese Shisha-Bar

Für den Bewohner des Hauses kam jedoch jede Hilfe zu spät. Nach bisherigen Erkenntnissen starb der 72-jährige Wohnungsinhaber bei dem Brand. Warum das Feuer ausbrach, ist bislang unklar. Die Kriminalpolizei Rendsburg hat die Ermittlungen aufgenommen. (apa)