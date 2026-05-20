61-Jähriger missachtet Vorfahrt: Drei Verletzte – darunter ein Kind

Zu einem schweren Unfall kam es am Mittwochmorgen im Kreis Steinburg. Drei Personen wurden dabei verletzt.

Mehrere Rettungskräfte eilten gegen 7 Uhr in das Waldgebiet nach Oelixdorf. Im Kreuzungsbereich Charlottenberg, Ecke Charlottenhöhe, stießen zwei Fahrzeuge auf der Kreuzung zusammen – drei der vier Unfallbeteiligten wurden anschließend von den Helfern medizinisch versorgt.

Der Unfall sei auf eine Vorfahrtsmissachtung eines 61-Jährigen zurückzuführen, der zusammen mit einer Begleiterin in einem VW aus Richtung Itzehoe unterwegs war und nach links auf die Straße Charlottenhöhe abbiegen wollte, so die Polizei. Möglicherweise habe er aufgrund von schlechter Sicht durch einen Straßenbaum den entgegenkommenden Opel einer 47-Jährigen mit ihrer elfjährigen Tochter zu spät gesehen.

Drei Personen kommen verletzt ins Krankenhaus

Die Polizei spricht vor Ort von leichten Verletzungen, die sich die Personen bei dem Aufprall zugezogen hatten. Der Unfallverursacher, sowie die beiden Insassen des Opels kamen vorsorglich mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus. Die Beifahrerin des VW wollte sich selbstständig in medizinische Behandlung begeben und war beim Eintreffen der Helfer nicht mehr vor Ort.

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Ein Abschleppunternehmen räumte die schwer beschädigten Fahrzeuge nach Abschluss der Unfallaufnahme von der Fahrbahn. Neben Polizei und Rettungsdienst unterstützte auch die Freiwillige Feuerwehr Oelixdorf die Maßnahmen.