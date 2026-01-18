Naturspektakel: Wie kommen die meterhohen Eisberge auf die Elbe?

Sonnenuntergang über der Elbe – und davor treiben meterhohe Eisberge: Bei Geesthacht sorgt Treibeis gerade für ein seltenes Naturschauspiel.

Seltenes Naturschauspiel vor den Toren Hamburgs: Die Sonne färbt den Himmel goldorange, auf dem Wasser schieben sich riesige Eisschollen ineinander – und das alles passiert auf der Elbe bei Geesthacht. Nach dem jüngsten Schneefall und Dauerfrost türmen sich elbaufwärts meterhohe Eisberge!

Verantwortlich für das Spektakel ist die in Geesthacht stationierte Eisbrecherflotte, die seit Tagen gegen eine gewaltige Eisbarriere am Stauwehr kämpft und sie langsam zerteilt. Die Eisfragmente bahnen sich jetzt ihren Weg den Fluss entlang, bei Niedrigwasser stranden die Eisberge auch am Ufer. (mp)