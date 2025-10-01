Segelyacht geht vor Travemünde in Flammen auf – Skipper in Not

Dramatischer Einsatz vor Travemünde: Die Seenotretter haben am Mittwochnachmittag einen Segler aus akuter Lebensgefahr gerettet. Seine Yacht war rund drei Kilometer vor der Hafeneinfahrt in Brand geraten – der Mann setzte einen Mayday-Ruf ab und flüchtete auf eine Rettungsinsel.

Wie die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) mitteilte, war der Einhandsegler allein unterwegs, als das Feuer an Bord ausbrach. Mehrere Einheiten der DGzRS rückten sofort aus. Noch bevor die Seenotretter eintrafen, wurde der Schiffbrüchige von vorbeifahrenden Bootsfahrern aufgenommen.

An Land wurde der Skipper wegen des Verdachts auf Rauchgasvergiftung untersucht. Die Segelyacht brannte währenddessen in voller Ausdehnung. Wegen der Gefahr durch Gasflaschen und Batterien an Bord wurden andere Schiffe aufgefordert, Abstand zu halten. Inzwischen ist der Brand gelöscht, das ausgebrannte Boot wurde in den Hafen von Travemünde geschleppt. (prei)