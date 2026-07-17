Mehr als 900 Boote, 1600 Seglerinnen und Segler und rund 600.000 erwartete Besucher. Die Travemünder Woche startet.

Segelboote fahren während einer Regatta bei der Travemünder Woche auf der Ostsee. (Archivbild) dpa

Am Freitagabend um 18 Uhr eröffnen Lübecks Bürgermeister Jan Lindenau und Schleswig-Holsteins stellvertretende Ministerpräsidentin Aminata Touré die 137. Travemünder Woche. Die zehntägige Veranstaltung gilt als eine der weltgrößten Segelregatten.

Die Organisatoren vermelden vor der Eröffnung eine deutliche Steigerung der Regatten und Teilnehmerzahlen im Vergleich zum Vorjahr. Mehr als 900 Boote sind demnach für die Regatten gemeldet, etwa 1600 Seglerinnen und Segler aus 30 Nationen gehen an den Start.

Travemünder Woche erwartet 600.000 Besucher

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Auf der Ostsee vor Travemünde stehen zwischen dem 18. und 26. Juli insgesamt 26 Entscheidungen an. Dabei geht es um 17 internationale Titel sowie um eine German Open und eine norddeutsche Meisterschaft. Diese Ballung an Meisterschaften sei für die Travemünder Woche rekordverdächtig, sagt Pressesprecher Ralf Abratis.

Auch das Festival an Land verspreche wieder zehn tolle Tage. Täglich von 11.00 Uhr an bis spät in die Nacht gebe es ein buntes Programm mit zahlreichen Angeboten für alle Altersgruppen – vom beliebten Riesenrad bis zu Konzerten auf den Bühnen.

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Am letzten Tag können Besucherinnen und Besucher der Travemünder Woche ein großes Abschlussfeuerwerk erleben. Die Veranstalter rechnen über die zehn Tage mit insgesamt rund 600.000 Besuchern. (dpa/esk)