Schleswig-Holstein
Seenotretter retten 70-Jähriger das Leben
Ein Insektenstich bringt eine Seglerin in akute Lebensgefahr – nur der schnelle Einsatz der Seenotretter verhindert das Schlimmste.
Nach einem mutmaßlichen allergischen Schock und akuter Lebensgefahr ist eine 70-jährige Seglerin von Seenotrettern gerettet worden.
Die Frau war am Donnerstagnachmittag mit ihrem Mann auf einer Segeljacht auf der Ostsee nahe Kellenhusen (Kreis Ostholstein) unterwegs gewesen, als sie von einem Insekt gestochen wurde, wie die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) sagte.
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Der Mann informierte aufgrund der zunehmenden Beschwerden seiner Frau schließlich die Rettungsleitstelle. Als die Seenotretter der Station Grömitz eintrafen, bestand für die Seglerin bereits Lebensgefahr. Nach einer medizinischen Erstversorgung wurde die Frau im Hafen von Grömitz an den Rettungsdienst übergeben. (dpa/mp)
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