Kurioser Einsatz: Hier schleppen Seenotretter ein Auto ab

Ungewöhnlicher Einsatz für die Seenotretter auf der Schlei: Nach einem Motorschaden war ein Amphibien-Fahrzeug am Sonntag manövrierunfähig geworden – und musste ans Land geschleppt werden. Die Rettung des schwimmfähigen Autos wurde allerdings zur Herausforderung.

Gegen 13 Uhr hatte sich der Fahrer bei der deutschen Rettungsleitstelle See in Bremen gemeldet. Vor dem Schleswiger Stadtteil Holm hatte der Motor des Amphibienfahrzeugs Schaden genommen. Der Mann und seine Mitfahrerin konnten das Ufer des Ostseearms aus eigener Kraft nicht mehr erreichen und brauchten dringend Hilfe.

Ungewöhnlicher Einsatz für die Seenotretter

Daraufhin alarmierte die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) die Rettungsleitstelle der freiwilligen Seenotretter aus Maasholm. Sie machten sich mit dem Seenotrettungsboot „Hellmut Manthey“ auf den Weg.

MOPO Die WochenMOPO – ab Freitag neu und überall, wo es Zeitungen gibt!

Diese Woche u.a. mit diesen Themen: Neuer Anlauf für die Alster: Wie das neue Naturbad die Hamburger begeistern soll

Wie das neue Naturbad die Hamburger begeistern soll Mini-Urlaub vor der Haustür: 30 Tipps der MOPO-Redaktion für eine Woche Traumwetter

30 Tipps der MOPO-Redaktion für eine Woche Traumwetter „Menschenunwürdig!“ Ukraine-Flüchtling zeigt Ekel-Fotos aus Hamburger Unterkunft

Ukraine-Flüchtling zeigt Ekel-Fotos aus Hamburger Unterkunft Große Rätselbeilage: Knobelspaß für die ganze Woche

Knobelspaß für die ganze Woche 16 Seiten Sport: XXL-Kader-Umbau beim HSV & St. Paulis Plan für die 2. Liga

XXL-Kader-Umbau beim HSV & St. Paulis Plan für die 2. Liga 28 Seiten Plan 7: Tickets für Konzerte im Stadtpark zu gewinnen & Tipps für jeden Tag

Für die Retter war der Einsatz eine Premiere. „Ein Auto im Schlepp hatten wir noch nie“, sagte Rettungsmann Sebastian Petersen. Die Herausforderung: Das Amphibienfahrzeug hatte weder Klampen noch Poller, an denen eine Schleppleine hätte befestigt werden können.

Geringe Wassertiefe macht am Ende Probleme

Glücklicherweise hatte der Fahrer vor der Fahrt eine Leine an der unter Wasser liegenden Schleppöse seines Autos angebracht. Mit dieser Leine konnten die Seenotretter das Amphibienfahrzeug langsam nach Haddeby abschleppen.

Das könnte Sie auch interessieren: Zwei Jahre verspätet, nach einem Monat kaputt: Posse um Schleifähre nimmt kein Ende

Kurz vor dem Strand wurde es noch einmal knifflig: Wegen der geringen Wassertiefe musste ein Seenotretter in einem Überlebensanzug ins Wasser steigen. Per Muskelkraft zog er das Auto noch einige Meter in Richtung Ufer. Erst dann reichte die Leine bis zu einem Fahrzeug an Land, das das Amphibien-Auto schließlich aus dem Wasser zog. (mwi)