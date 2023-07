Seat kracht in Handwerker-Fahrzeug – ein Verletzter

Schwerer Unfall im Kreis Stormarn: Am Kalkgraben in Reinfeld ist ein Seat-Fahrer mit seinem Wagen frontal in ein parkendes Handwerker-Fahrzeug gekracht. Der Mann kam ins Krankenhaus.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei bog der Seat-Fahrer gegen 2.30 Uhr von der B75 in den Kalkgraben, verlor da die Kontrolle und stieß mit dem Handwerker-Fahrzeug zusammen. An beiden Wagen entstand großer Schaden: Die Motorhauben verformten sich, Stoßstangen rissen, Kraftstoffe liefen auf die Straße, beim Seat löste der Airbag aus.

Feuerwehr schiebt Fahrzeug wieder zur Seite

Während Sanitäter den verletzten Seat-Fahrer versorgten, der später ins Krankenhaus kam, kümmerten sich andere Einsatzkräfte um die ausgelaufenen Öle und schoben auch den Handwerker-Wagen zurück an den Rand der Straße; er war durch den Crash einige Meter weggeschleudert worden.

Die Polizei übernahm noch in der Nacht die Ermittlungen in dem Fall. Sie versucht nun, den Unfall zu rekonstruieren. Zudem prüfen die Beamten, ob der Mann betrunken oder berauscht war. (dg)