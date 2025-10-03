Schwerer Zusammenstoß: Fünf Verletzte nach Unfall im Norden

Sperrung auf der B404: Ein Unfall hat am Freitagnachmittag im Kreis Herzogtum Lauenburg für einen größeren Rettungseinsatz gesorgt. Zwei Personen mussten in ein Krankenhaus.

Die Rettungskräfte wurden gegen 15.20 Uhr alarmiert: Kurz zuvor waren ein Kia und ein VW Tiguan auf der Bundesstraße 404 bei Schwarzenbek zusammengestoßen. Warum und wie es zu dem Unfall kam, ist bislang noch unklar.

B404: Zwei Verletzte nach Unfall im Krankenhaus

Wie ein Sprecher der Rettungsleitstelle sagte, war in der ersten Meldung von drei Verletzten die Rede. Vor Ort stellte sich aber heraus, dass tatsächlich fünf Personen von dem Unfall betroffen waren. Zwei von ihnen wurden aufgrund ihrer jeweils leichten und mittelschweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Wie eine Sprecherin der Polizei gegen 17.30 Uhr sagte, dauert der Einsatz noch an. Abschlepper seien für die verunglückten Autos vor Ort. Die Straße musste für den Einsatz zwischenzeitlich voll gesperrt werden. (mwi)