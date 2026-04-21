Mercedes gerät in Gegenverkehr: Cabrio-Fahrerin in Lebensgefahr

Schwerer Verkehrsunfall im Kreis Segeberg: Zwei Autos und ein Lkw sind kollidiert. Dabei wurden drei Menschen verletzt, eine Frau schwebt in Lebensgefahr.

In Ellerau hat sich am Nachmittag ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Gegen kurz nach 14 Uhr wurden die Freiwilligen Feuerwehren aus Alveslohe, Ellerau und Quickborn alarmiert. Zwei der drei Unfallbeteiligten hatten sich zu diesem Zeitpunkt bereits selbst befreien können, eine Frau war jedoch in ihrem Cabrio eingeklemmt und musste von den Einsatzkräften gerettet werden.

Nach Angaben der Polizei wurde die 56-jährige Frau bei dem Aufprall lebensgefährlich verletzt. Der 78-jährige mutmaßliche Unfallverursacher erlitt schwere, der 28-jährige Lkw-Fahrer leichte Verletzungen.

Verkehrsunfall Ellerau: Frau in Cabrio eingeklemmt

Zum Unfallhergang teilte die Polizei mit, dass der 78-Jährige mit seinem Mercedes in Richtung Alveslohe unterwegs war. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet er in den Gegenverkehr und kollidierte seitlich mit einem entgegenkommenden Lkw. Dessen Fahrer verlor nach dem Aufprall die Kontrolle über sein Fahrzeug und landete im Graben.

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Die 56-jährige Frau, die mit ihrem Cabrio hinter dem Mercedes unterwegs war, prallte ebenfalls mit dem Lkw zusammen. Um den Unfallhergang besser rekonstruieren zu können, hat die Staatsanwaltschaft einen Gutachter beauftragt, der die Unfallstelle vor Ort dokumentierte. Die Straße blieb stundenlang voll gesperrt.