Motorrad und Microcar krachen zusammen – ein Schwerverletzter

Schwerer Unfall in Trennewurth (Kreis Dithmarschen): Ein Motorrad und ein Microcar sind am späten Mittwochnachmittag auf einer Kreuzung zusammengekracht. Der Biker wurde schwer verletzt und mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen.

Zum heftigen Zusammenstoß kam es laut Polizei gegen 17 Uhr an der Kreuzung Trennewurtheraltendeich/Trennewurtherneuendeich. Wie genau es zu dem Unfall kam, ist noch unklar.

Zwei Verletzte nach Crash im Norden – Hubschrauber im Einsatz

Der 17-jährige Fahrer des Microcars kam mit leichten Verletzungen davon und wurde ins Krankenhaus gebracht. Deutlich schlimmer traf es den Motorradfahrer: Er erlitt schwere Verletzungen und musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Angaben zu seinem Alter machte die Polizei auf Nachfrage nicht.

Das kleine Auto kam nach dem Crash auf einem Grünstreifen zum Stehen, das Motorrad blieb mitten auf der Straße liegen. Die Kreuzung war kurzzeitig gesperrt, größere Auswirkungen auf den Verkehr gab es laut Polizei aber nicht. Gegen 18.30 Uhr war der Einsatz beendet, beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt.

Microcars dürfen von Jugendlichen ab 15 Jahren mit einem entsprechenden Führerschein gefahren werden – sie sind in der Regel auf Tempo 45 gedrosselt. (mp)