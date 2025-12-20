Schwerer Verkehrsunfall im Norden – mehrere Verletzte

Schwerer Verkehrsunfall bei Bordesholm: Auf der L49 krachte es Samstagnachmittag in Höhe der Straße Brüninghof – mindestens zwei Fahrzeuge waren an dem Unfall beteiligt.

Die Polizei wurde um 15.22 Uhr alarmiert, so ein Sprecher der Polizei Kiel. Noch sichern Feuerwehr und Rettungskräfte die Unfallstelle im Kreis Rendsburg-Eckernförde ab. Klar ist bisher: Mehrere Personen wurden verletzt. Über das Ausmaß der Verletzungen liegen der Polizei bisher aber noch keine Informationen vor.

Auch wie es zu dem Zusammenstoß kam, ist noch unklar. Die Ermittlungen vor Ort laufen noch. Die Straße ist derzeit in beide Richtungen komplett gesperrt: Autofahrer müssen aktuell mit erheblichen Verkehrsbehinderungen rechnen. (mp)