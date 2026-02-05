Trümmerfeld: Schwerer Dreifach-Crash bei Hamburg – Autos zerstört

Dreifach-Crash vor den Toren Hamburgs: Drei Autos krachen am Donnerstagnachmittag auf der K30 in Lütjensee (Kreis Stormarn) zusammen. Die Straße gleicht einem Trümmerfeld. Viele ist noch unklar.

Gegen 16.40 Uhr kollidierten ein weißer Škoda, ein blauer VW Tiguan und ein schwarzer VW New Beetle. Wie es genau zum dreifachen Crash kam, ist derzeit noch nicht bekannt, sagte ein Polizeisprecher zur MOPO.

Mehrere Autos kollidieren – ein Verletzter kommt ins Krankenhaus

Bei dem Zusammenstoß lösten die Airbags im Škoda und Tiguan aus, Achsen und Karosserie wurden stark beschädigt, teilweise rissen Teile ab und und flogen auf die Straße. Mindestens eine Person wurde ins Krankenhaus gebracht, über weitere Verletzte liegen der Polizei aktuell keine Informationen vor.

Das könnte Sie auch interessieren: Vaterglück? Wohl kaum – Hamburger Rapper Kalim S. zu Haftstrafe verurteilt

Mehrere Abschleppdienste waren vor Ort, um die Autos von der Straße zu räumen. Auch die Feuerwehr war mit mehreren Einsatzkräften vor Ort, um die Unfallstelle zu sichern. Inzwischen ist die Straße wieder frei. (mp)