Vor den Toren Hamburgs: Auto schleudert gegen Baum – Fahrer schwer verletzt

Schwerer Unfall vor den Toren Hamburgs: Am Montagabend ist ein Mann mit seinem Pkw auf der Kieler Straße in Bönningstedt verunglückt. Er wurde schwer verletzt.

Der Unfall geschah nur wenige hundert Meter von der Hamburger Stadtgrenze entfernt. Der Fahrer war aus Hamburg kommend in Richtung Norden unterwegs, verlor dann die Kontrolle über seinen Wagen und schleuderte gegen einen Baum, der dadurch gefällt wurde.

Das könnte Sie auch interessieren: Verkehrschaos in Ottensen: „Wir haben Angst um unsere Kinder!“

Anschließend landete der Wagen in der Hecke eines Grundstücks vor einem Einfamilienhaus. Der Mann erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen. Rettungskräfte aus Hamburg und Schleswig-Holstein behandelten ihn vor Ort und brachten ihn dann ins Krankenhaus. Die Unfallursache ist noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (mp)