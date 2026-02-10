Trümmerfeld im Norden: Mehrere Autos krachen ineinander – fünf Verletzte

Die Bilder zeigen ein Trümmerfeld mit schwer beschädigten Autos: Am Dienstag hat es im Kreis Steinburg einen schweren Unfall gegeben. Gleich vier Autos waren involviert, mehrere Personen wurden verletzt. Ein Rettungshubschrauber war im Einsatz.

Der Unfall passierte um kurz vor 7 Uhr auf der Hauptstraße zwischen Wilster und Sankt Margarethen. Die Polizei bestätigte der MOPO den Unfall mit vier Autos und sprach von fünf Verletzten. Genauere Informationen zu den Personen oder dem Unfallhergang lagen ihr am Dienstagmorgen noch nicht vor.

Kreis Steinburg: Fahrer per Rettungshubschrauber in Klinik

Reporter vor Ort berichten, dass es sich um zwei direkt aufeinanderfolgende Unfälle gehandelt habe. Demnach kam es ersten Erkenntnissen nach zu einem Crash zwischen einem silbernen VW Golf und einem Sprinter, als letzterer von der Hauptstraße nach links in Richtung Osterbünge-Süd abbiegen wollte. Daraufhin soll der Fahrer des Golfs aus dem Auto ausgestiegen und von einem roten VW Golf erfasst worden sein, der gerade aus Richtung Sankt Margarethen an der Unfallstelle vorbeifuhr. Der Fahrer wurde den Berichten nach mehrere Meter durch die Luft geschleudert. Der rote Golf kollidierte mit einem vierten Auto – einem Passat, der hinter dem Sprinter unterwegs gewesen war und an der Unfallstelle stand.

Fünf Personen wurden nach Polizeiangaben verletzt, teilweise schwer. Der Fahrer des silbernen Golfs wurde laut Reportern vor Ort per Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht.

Rettungskräfte waren mit einem Großaufgebot vor Ort. Die Hauptstraße war noch am Vormittag in beide Richtungen voll gesperrt. (nf)