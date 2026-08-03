Nach einem schweren Unfall kämpft ein Motorradfahrer um sein Leben. Er wurde im Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Was die Polizei zum Unfallhergang sagt.

Schwerer Unfall im Kreis Herzogtum Lauenburg nahe Hamburg: Ein Motorradfahrer ist am Sonntagnachmittag in Havekost (Kreis Herzogtum Lauenburg) von der Straße abgekommen und lebensgefährlich verletzt worden.

Er sei mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus in Hamburg geflogen worden, sagte ein Mitarbeiter des Lagezentrums der Polizei. Der Mann war in Havekost mit dem Motorrad in die Bankette gerutscht und gegen mehrere Leitpfosten geprallt.

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Warum er von der Straße abgekommen war, war zunächst unklar. Es sei niemand anderes in den Unfall verwickelt gewesen. Die Straße war für die Zeit der Unfallaufnahme voll gesperrt. (dpa/mp)