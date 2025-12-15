Kleinkind an Bord: Auto bei Crash mit Lkw zerstört – Mutter in Lebensgefahr

Am Morgen kommt es zu einem schrecklichen Unfall bei Bordesholm: Ein Pkw und ein Lkw stoßen zusammen, eine Mutter und ihr Kleinkind werden zum Teil lebensgefährlich verletzt.

Wie die Polizei mitteilte, wollte der Fahrer eines Pkws, der aus Richtung Schönbek (K72) kam, gegen 7.45 Uhr nahe der Anschlussstelle der A7 links auf die L49 einbiegen und übersah dabei einen von links kommenden Lkw.

L49 bei Bordersholm nach Unfall voll gesperrt – Rettungshubschrauber landet

Beim Versuch, dem Wagen auszuweichen, geriet der Lkw-Fahrer in den Gegenverkehr und stieß frontal mit einem weiteren Pkw zusammen. Der Zusammenstoß war so heftig, dass der Motorblock aus dem Pkw gerissen wurde. Er flog hinter die Leitplanke und blieb zertrümmert neben der Straße liegen. In dem Wagen saßen eine 23-jährige Frau und ihr zweijähriges Kind. Die Mutter erlitt lebensgefährliche, das Kleinkind leichte Verletzungen.

Ein Rettungshubschrauber landete am Unfallort. Mutter und Kind wurden ins Universitätsklinikum Schleswig-Holstein (UKSH) nach Kiel gebracht. Der Lkw-Fahrer erlitt einen Schock. Die L49 ist derzeit in Höhe der Unfallstelle weiterhin voll gesperrt. Ein Sachverständiger nimmt den Unfall vor Ort auf, der Verkehr wird umgeleitet. (mp)