Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei sind nach einem Unfall mit mehreren Verletzten auf der A23 im Einsatz. Was bislang bekannt ist.

Feuerwehrleute bergen eines der Autos nach dem Unfall auf der A23 bei Halstenbek. Holstein-Report

Die Autobahn 23 bei Halstenbek im Kreis Pinneberg ist am Nachmittag nach einem schweren Unfall in Richtung Süden gesperrt worden.

Ersten Erkenntnissen zufolge sind zwischen den Anschlussstellen Halstenbek-Rellingen und Halstenbek-Krupunder vier Fahrzeuge in einen Unfall verwickelt worden, wie ein Mitarbeiter der Regionalleitstelle der Polizei sagte.

Es gebe mehrere Verletzte. Details lagen zunächst nicht vor. Es seien Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst, Polizei und Technischem Hilfswerk am Unfallort. (dpa/mp)