Auf der B77 hat es gekracht. Nun ist die Straße gesperrt und muss umfahren werden.

Einsatzwagen am Unfallort auf einer Landstraße (Symbolbild) picture alliance / onw-images | Philipp André

Am Mittwochmorgen hat sich auf der B77 bei Rendsburg ein schwerer Verkehrsunfall ereignet.

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Gegen 9.55 Uhr stießen dort mehrere Fahrzeuge zusammen. Nähere Informationen zum Unfallhergang und möglichen Verletzten lagen zunächst nicht vor.

B77 voll gesperrt

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Wegen des Unfalls kommt es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Die B77 ist derzeit in beide Richtungen voll gesperrt. Der Verkehr wird in Richtung Norden über die Loher Straße und in Richtung Süden über die Fockbeker Chaussee umgeleitet.

Weitere Informationen folgen in Kürze auf MOPO.de. (kla)