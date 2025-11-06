Schwerer Unfall im Norden: Radfahrerin (80) stirbt nach Sturz

Traurige Nachricht nach dem schweren Unfall am Montag: Die 80-jährige Radfahrerin aus Buchholz starb einen Tag nach ihrem Sturz im Krankenhaus.

Die Seniorin war am Montagabend mit ihrem Fahrrad gestürzt. Eine Passantin hatte die Frau gegen 18.30 Uhr schwer verletzt auf der Straße gefunden und sofort den Rettungsdienst alarmiert.

Die Seniorin wurde in lebensgefährlichem Zustand in eine Klinik gebracht. Laut Zeugen war die Frau ohne äußere Einwirkung mit dem Fahrrad gestürzt, so die Polizei. Wie nun bekannt wurde, erlag sie am nächsten Tag ihren schweren Verletzungen. (mp)