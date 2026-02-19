Schwerer Unfall im Norden: Polo kracht nach Kollision gegen Baum

Bei einem schweren Verkehrsunfall in Wentorf ist am Mittwochnachmittag ein Autofahrer schwer verletzt worden. Ein Transporterfahrer flüchtete zunächst vom Tatort.

Gegen 16 Uhr kam ein VW Polo in der Straße Sparrbucht von der Fahrbahn ab, rutschte in einen Graben und prallte nahezu ungebremst gegen einen Baum, wie die Polizei der MOPO mitteilte. Ersthelfer befreiten den Fahrer noch vor Eintreffen der Rettungskräfte aus dem Wagen.

Unfall in Wentorf: Transporterfahrer flüchtete zunächst

Nach Angaben der Polizei war der 30-Jährige von der L92 kommend unterwegs, als es in einer Linkskurve zu einer Berührung mit einem entgegenkommenden Transporter kam. Der Polo-Fahrer verlor daraufhin die Kontrolle über sein Fahrzeug. Nach der Erstversorgung wurde er schwer verletzt in eine Lübecker Klinik gebracht.

Der Transporterfahrer entfernte sich zunächst vom Unfallort, kehrte jedoch kurze Zeit später zurück. Gegen ihn wird nun wegen des Verdachts der Unfallflucht sowie fahrlässiger Körperverletzung ermittelt. Die Straße war rund anderthalb Stunden voll gesperrt.