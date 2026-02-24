Schwerer Unfall: Zehn Verletzte – Hubschrauber kann nicht starten

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der B206 nahe Fahrenkrug (Kreis Segeberg) sind am Dienstagmorgen zehn Menschen verletzt worden.

Gegen kurz nach 8 Uhr stießen an der Abzweigung Roter Hahn ein Audi und ein vollbesetzter VW-Bus der Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein zusammen.

Wegen Nebel: Rettungshubschrauber kann zunächst nicht starten

Nach Informationen eines Reporters vor Ort könnte der Audi die Vorfahrt missachtet haben. In dem VW-Bus befanden sich acht Personen, im Audi eine weitere. Eine Person erlitt schwere Verletzungen, schwebt aber nicht in Lebensgefahr. Die übrigen neun Menschen im VW-Bus wurden leicht verletzt, wie die Polizei der MOPO mitteilte. Alle Insassen konnten sich selbstständig aus den Fahrzeugen befreien.

Der Rettungsdienst rückte mit einem Großaufgebot an. Zusätzlich landete der Rettungshubschrauber Christoph 12 an der Unfallstelle. Aufgrund aufziehenden Nebels konnte der Hubschrauber zunächst nicht wieder starten. Die Verletzten wurden mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Die Bundesstraße 206 war im Bereich der Unfallstelle bis 9.50 Uhr voll gesperrt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. (rei)