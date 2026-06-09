Schwerer Motorradunfall im Kreis Segeberg: Auf der Dorfstraße in Negernbötel ist am Dienstagnachmittag ein Linienbus mit einem Biker kollidiert.

Der Biker soll ersten Angaben zufolge aus einer Seitenstraße gekommen sein, als er frontal von dem Bus erfasst wurde. Durch den Aufprall zog sich der Motorradfahrer lebensgefährliche Verletzungen zu. Der Busfahrer wurde nach Polizeiangaben ebenfalls verletzt.

Motorradunfall in Negernbötel: Biker in Lebensgefahr

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Die Frontscheibe des Busses wurde zersplittert. Um den ganzen Hergang rekonstruieren zu können, kam ein Sachverständiger an die Unfallstelle. Sowohl Bus als auch Motorrad waren nicht mehr fahrbereit und mussten nach Abschluss der Unfallaufnahme abgeschleppt werden.